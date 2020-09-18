一名男子小陳報警稱遺失30萬人民幣（約台幣129萬元），在警方追問之下，才知道是他因懶得搭電梯，直接將裝滿現金的袋子丟進電梯，運送給15樓的爺爺。沒想到爺爺等電梯門打開，錢竟然憑空消失了。心急如焚的爺孫2人在警方協助下，透過監視器掌握同棟大樓住戶行蹤，成功取回30萬元的買房基金。

據《梨視頻》報導，大陸重慶沙坪垻區警方日前接獲民眾報警，男子小陳向警方表示自己的30萬現金在搭乘電梯過程中不翼而飛。在警方追問下，才瞭解到小陳因為父親要求，將一包東西送至爺爺家，當小陳到達樓下後，因懶得搭乘電梯，便直接把袋子放進電梯裡，並按下15樓，之後才打電話通知爺爺領取。

不過爺爺在按了樓層後，電梯門一打開卻是空空如也，見到30萬元現金憑空消失，馬上心急如焚，小陳在得知有30萬元現金後也嚇慘了，趕緊求助民警。據了解，這筆現金是一家人籌來的買房基金，後來在警方協助下，從調閱爺爺住家周邊的攝影機找到線索，最終也將30萬元（約台幣129萬元）現金如數歸還給小陳一家人。

心急如焚的爺孫2人在警方協助下，透過監視器掌握同棟大樓住戶行蹤，成功取回30萬元的買房基金。（摘自梨視頻）

(中時新聞網)