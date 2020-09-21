空調失靈、床鋪凹陷 防疫旅館飄「復古味」

桃園一家防疫旅館遭民眾爆料，一晚要價2300元卻品質低下，房間還飄著霉味，桃園市觀光旅遊局回應，經市府溝通後，業者已表示願意退費並調整價錢。

一名剛從大陸回來的民眾在臉書《爆料公社》發文爆料，依規定赴桃園一家防疫旅館自我隔離，但沒想到防疫旅館沒有窗戶、房間飄著霉味、空調無法調整、床鋪凹陷、沒有第4台，而且Wifi緩慢，質疑這種等級的旅館竟然一天要價2300元，不但讓他難以接受，實在丟國家的臉！

網友PO出1晚要價2300元的防疫旅館，簡陋程度令他傻眼。(圖/截自臉書爆料公社)

網友PO出桃園一家防疫旅館，他一開門傻眼：丟國家的臉！(圖/截自臉書爆料公社)

桃園市觀光旅遊局指出，已經跟飯店負責人溝通，飯店負責人也跟這名網友聯繫上，觀旅局說明，桃園防疫旅館原本每晚價位約在2000元至2500元之間，後來因檢疫旅客反應希望降低價位，因此請業者協助提供每晚1700元(含三餐)的客房。

觀旅局表示，因九月中交通部觀光局防疫旅館補助的公告尚未公布，所以業者預收每晚2300元，補助公告後，將於退房時一起退款每晚600元；市府已要求該旅館就因補助政策未定而預收房價的住客，應詳加說明原因及退費方式。本案飯店已向反映的旅客說明，市府也請飯店做好防疫及接待工作，如果檢疫旅客希望換空間好並接受價位稍高的客房，市府也會協助調整，以往都有協助案例。

(中時新聞網)