秋冬挑戰來臨，國內將面臨流感、新冠同時來襲，黃立民根據大陸武漢同濟醫院統計指出，307名新冠確診者中，有五成同時感染流感，尤其若是感染B型流感確診 高達30.4%會有病情惡化現象。
黃立民也指出，若罹患流感，會增加新冠肺炎傳播力2-2.5倍，而加拿大研究發現，接種流感疫苗可以降低交叉感染92.2%，不過必須是社區接種提高到90%。
李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會也調查，今年台灣民眾施打意願比去年增加12.59%，願意接種者近七成，約三成表達以前和今年都不會施打。
黃立民也直言，今年台灣流感疫苗總共只有800萬劑（公費605），因為全球也都在搶流感疫苗，台灣很難達到9成施打率，但只能說打越多越好。
而今年公費流感疫苗也首度核可增加細胞培養技術，和雞蛋培養技術不同，生產時間快產量穩定，對雞蛋過敏者多一個選擇。不過黃立民表示，兩者效果沒有顯著差異，只能說，只要有接種都比沒打好。
(中時 )
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