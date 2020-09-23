日本政府擬在10月擴大放寬外國人入境，主要鎖定會居住3個月以上的中長期居留人士，當中包含所有外國留學生及長期商務人士，此次開放仍不包含觀光客。

日本共同社今（23）日報導，日本政府相關人士透露，日本政府已著手討論進一步放寬外國人入境的規定，最快10月就會開放將居住3個月以上的中長期居留人士入境日本，預計每天最多接納1,000名外國人。

此次放寬對象將納入所有自費的外國留學生，以及希望在日本居留中長期時間的醫療、文化藝術、體育等領域的外籍人士，不過此次仍不開放一般觀光客入境，想到日本玩的台灣遊客還要再等等了。

因應新冠肺炎疫情，日本政府先前祭出限制入境措施，禁止14天內曾到過全球159個國家的人士入境日本，其中也包括台灣。日本政府8月開始放寬公費留學生入境，9月放寬原本已經旅日的外籍人士再度入境，8日起更開放台灣商務人士入境，不過仍不包含過去未到過日本的自費留學生。

(中時新聞網)