為超過 80 萬用戶帶來創新騎乘體驗與都會生活樂趣，於全台完成 650 萬趟旅次的 GoShare 移動共享服務，上線一年以來持續拓展豐富多元的應用場景，今 (23) 日發表「 GoShare Select 挑剔指南」，為消費者嚴選質感體驗，首個系列 —— 「Top 25 Urban Dining」於 25 家台北人氣餐廳品牌、43 家分店展開極致的舌尖漫遊，連《米其林必比登推介》星級美味也收入囊中！此外，GoShare 更攜手永豐銀行，首度跨界推出 SCAN & PAY 結帳功能，只要 GoShare App 在手，移動、用餐、付款一氣呵成，還有最低 64 折用餐驚喜天天享！

從今年三月聯合台北餐酒館與酒吧的 Lady‘s Week，到六月特搜府城在地風味的台南美食地圖，GoShare 延續為用戶創造生活樂趣與質感玩味的品牌精神，於今年八月服務上線滿一週年之際，推出「GoShare Select 挑剔指南」，不僅帶來從 A 點到 B 點的輕鬆移動，也串起用戶的都會生活軌跡，細心發掘更多美好時刻。

「GoShare Select 挑剔指南」首個系列 —— 「Top 25 Urban Dining」將於 9 月 30 日至 12 月 31 日開跑，為消費者帶來超乎想像的精彩價值。網羅 25 家台北人氣餐廳品牌、43 家分店，涵蓋五大美食風格，從富有異國情調的「Exotic Mood 世界餐桌」、主打健康天然料理的「Healthy Living 樂活好食」、週末大快朵頤的「Lazy Souls 慵懶食刻」、融合傳統古早味與創意手法的「Local Delicacy 風格台味」、到精緻氣氛美食「Luxury Vibe 奢華夜宴」，更有連續榮登《米其林必比登推介》的雙月食品社、一號糧倉入列，不出國也能讓味蕾來一場環球的舌尖漫遊，要你從早到晚，吃遍台北美食。

GoShare 新事業總監姜家煒指出：「GoShare 致力於成為每個人都會生活風格的靈感來源，由 GoShare Select 挑剔指南帶路，讓消費者盡情探索最新潮、最好玩、最不虛此行的必訪名單。我們不僅精選最熱門的一級美味，更以領先業界的科技創新力，為用戶精選最完整、最流暢的用餐體驗。因此，GoShare 聯手深耕在地創新支付的永豐銀行，透過 SCAN & PAY 結帳功能，打造業界首個移動、用餐和付款的完美整合。」

永豐銀行自 2018 年起，已將掃碼付款的「QR Pay」技術運用於台北魚市、建國花市、南門市場等大型公有零售市場，將無現金交易深入消費日常。作為推動在地創新支付的領導品牌，永豐銀行與 GoShare 合作落地 SCAN & PAY 消費體驗，玩出智慧交通與行動支付的多元使用場景，成為台灣跨界創新的最新力作。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示：「永豐銀行以 QR Pay 掃碼付款串連 GoShare Select 與 25 家精選美饌間的刷卡服務，同時讓消費者享有刷卡折扣並即時掌握回饋，盡情享受結合城市移動、美食玩樂與行動支付的生活新風貌。」

使用 GoShare App 預約騎乘完成美食探索，結束用餐後打開 SCAN & PAY 掃描 GoShare Select 精選餐廳內的 QR Code，無需額外開啟任何行動支付 App，直接輸入信用卡或金融卡資訊，或使用 Apple Pay、Google Pay，就能直接秒速付款！

9 月 30 日起，只要體驗 GoShare Select 精選餐廳並使用 SCAN & PAY 結帳，好康源源不絕，9 月 30 日至 12 月 31 日，使用 SCAN & PAY 結帳解鎖三重驚喜，優惠總計低至 64 折！第一重：GoShare 用戶付款最高獨享 15% 結帳折扣。第二重：永豐銀行信用卡全卡別額外享 10% 刷卡金回饋，使用幣倍卡付款享 15% 刷卡金回饋 。第三重：使用永豐銀行任一信用卡綁定 Apple Pay 付款，再加碼獲得 10% 刷卡金回饋。

9 月 30 日至 12 月 31 日，每天打開 GoShare Select 官方網站，即可抽限量騎乘金優惠券兌換序號。9 月 30 日至 10 月 4 日，至 GoShare Select 精選餐廳用餐第一筆使用 SCAN & PAY 付款，GoShare 將贈送用戶與該筆結帳金額等值的騎乘金，每人上限 $1,000 元。雙十連假 10 月 9 日至 10 月 11 日，至 GoShare Select 精選餐廳用餐並使用 SCAN & PAY 付款，可額外獲得價值 $100 的 GoShare 騎乘金，每人限領一次。

(科技)