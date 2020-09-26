網友匿名投稿，說明無法接受女友才交往6天就開口向他借錢。(圖擷取自臉書社團靠北女友my girl)

不少情侶在交往初期會保有羞澀，言行舉止方面都不敢太直接。而日前就有一位男網友分享，自己和女友才剛交往6天，沒想到對方就開口提出超狂要求，「我家經濟狀況不好。」希望原PO可以支援，此話一出嚇壞他，立馬提出分手。

原PO在臉書「靠北女友my girl」上匿名投稿表示，自己和女友才剛交往6天，結果對方卻向他吐苦水，說自己家裡經濟狀況不好，「希望你可以支援。」他一聽到這要求臉馬上垮下，並提出分手讓女友馬上變「前女友。」

這樣的情況讓他不解又憤怒的詢問，「這種找金主的女人，到底比例多高？」底下網友好似碰過同樣經驗般，憤怒回覆，「非常高～高到嚇人」、「滿街都是，地上撿顆石頭一丟都比丟到狗的比例高，懂？」此外，也有網友笑稱女方手法太粗糙，「她太心急了，應該是新手菜鳥」、「手法太粗糙！應該一個月後再出手的。」

不過就有網友分享不同經驗，「我有個朋友跟男友交往1個月，向男友開口說家裡需要錢，男友二話不說馬上把戶頭裡的34萬領出來給她。」而他們現在結婚了，男生過的很爽，因為女方家的錢大概這一輩子用力花也花不完，「有時候只是用錢在試探你，但這只是個案。」

(中時新聞網)