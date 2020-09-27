一名男網友貼出在逛全聯時看見4顆柚子分別刻上「支援收銀」，照片貼出後也讓不少網友笑瘋直說圖片有聲音。(圖擷取自Dcard)

全聯是不少人平時採購食材的好地方，而當需要人力支援櫃台時，通常會放出「請支援收銀」的廣播，這也深植在許多人腦海中。日前一名男大生逛全聯時，發現店員的小巧思，在水果區的其中4顆柚子特別突出，因為被分別刻上「支援收銀」，照片貼出後也讓不少網友笑瘋直說圖片有聲音，「請，可能被買走了。」

原PO在「Dcard」上以「在全聯最常聽到的話」為題表示，自己日前一走進全聯就被眼前這一幕吸引。由於中秋節將至，全聯也應景賣起柚子，從原PO的照片中，可見大量柚子推起高樓，其中有4顆分別被刻上「支援收銀」4字，讓他直呼，「發現平常在全聯最常聽到的話，竟然被刻在柚子上！」不過這也讓他擔憂，「這樣還賣的出去嗎？」

店員的創意以及小巧思成功吸引了注意，也讓大批網友笑說，圖片有聲音！而貼文發出後也吸引近４千人朝聖，紛紛笑回，「買走店員可能會桑心，刻超久你給我買走！」、「請可能被買走了」、「有夠可愛，另類的打廣告手法哈哈哈哈」、「這4顆柚子是有聲柚子。」

而貼文也意外釣出本尊回應，由於刻在柚子上的「銀」字為簡體，讓不少網友質疑，不過本人則表示，「拍謝啦，我也不願意！」並說明是因為繁體字較複雜，怕刻壞就會浪費柚子。而對於網友疑惑的「請」到底是不是被買走，店員則表示，其實沒有被買走，「那顆請還在唷！」

(中時新聞網)