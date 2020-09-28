一台重機26日行經台88線快速道路時，遭一台小貨車從後高速追趕，還在路肩被撞翻，影片在網路迅速流傳後引發網友炮轟。有網友人現，該水產行底下車輛都是違規大戶，短短1年內就違規至少19次。還有人在PTT的Gossiping板上貼出判決書，發現水產行5月才因為涉及妨害自由被起訴，最後被依強制罪判拘役30日「大哥你們5月才被罰不能冷靜點嗎……？」

重機騎士慘狀（左）；水產行留言嗆網友。（截自網路社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》）

水產行凌晨貼出道歉文，網友不買單，繼續洗版狂罵。（截自臉書粉專）

自小貨車與重機騎士擦撞，騎士重摔於快速道路上。(翻攝網路／林和生屏東傳真)

判決書內容指出，水產店夫妻住處土地，當時有車主想要借地迴轉，結果男主人見狀先是肉身擋車，接著讓妻子開小貨車去把住處出入口擋住，不讓車主離開。最後夫妻倆吃上官司，以刑法第304條第1項強制罪，處拘役30天，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日（等於30000元）

網友看到貼文後紛紛喊扯「真的有那種常被罰不會放在心上的，一直違規沒在怕，反正都微罪啦，錢繳一繳可以了事」、「看來是慣犯」、「是不是賺太多罰不怕被告不怕？國稅局要不要查？」

這起事故發生時間在26日下午3時20分的台88線快速道路，只見一台黃牌重機行駛在快速道路上，一台小貨車從後方高速追上，並從右側路肩硬擠側撞機車，騎士當場倒地翻滾3圈，而當時重機左側是一台聯結車，整個場面驚險萬分，騎士摔車後機警跳到路旁，後車也減速上前關心，才未造成追撞事故。

影片PO上網迅速引發熱議，網友痛批小貨車的行為等於「蓄意殺人」，立刻肉搜出該貨車屬於高雄某水產行，且該水產行前科累累，所屬貨車超速、右側超車等各項違規，1年內至少19次。

警方獲報後立即前往事故現場處理，26日及27日完成交通事故談話紀錄，據悉，駕駛自小貨車的蔡男表示，超車時因內線還有車輛，不慎擦撞到重型機車。但重機騎士鄭男表示，蔡男明顯惡意逼車，造成他摔車，還好他被擦撞後，迅速從快車道爬到最旁邊的避難道，手腳才受到擦傷而已，對方的行為太惡質。

警方檢視目擊民眾提供的行車紀錄器影像，發現該自小貨車駕駛人有「惡意逼車行為」及明顯「違規行駛路肩」等行為，依據道路交通管理處罰條例第43條1項3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，可處6千至2萬4千元以下罰鍰並吊扣車牌3個月。另同條例第33條第1項第9款「行駛於快速公路，未依規定使用路肩」，可處3千至6千元以下罰鍰，逕行舉發。並將調閱公路總局監視系統，二度傳喚蔡男到案，釐清是否涉及強制罪。

警方說，如自小貨車駕駛人危險駕駛行為嚴重，就觸犯刑法第304條強制罪，最重可處3年以下有期徒刑；以及同法185條之1以他法致生公眾往來之危險之妨害公眾往來安全罪，觸犯者最重可處5年以下有期徒刑等相關刑責。

該水產行事後在臉書粉專回嗆「是重機不讓路，不是我們逼他車」，更加引爆網友怒火，瘋狂留言洗版，該粉專也一度關閉，今天凌晨近2時重開，貼出一篇90字道歉文：「在這裡對我在網路上所發表的言論公開向大家致歉，對不起造成大家的困擾，我們會盡最大的誠意及能力來彌補受傷騎士，再次跟傷者及大家說聲抱歉，我知道我錯了希望大家能給我機會來彌補這件事情。」。

不過網友們沒有買單，繼續留言撻伐：「只有對言論道歉喔」、「無良商家 抵制起來」、「血都流了 言論二次傷害也照成了，現在才要來彌補是有用？為什麼不一開始好好開車，不要殺人就好？」、「旁邊有大車耶，再怎麼樣有想過撞過去騎士可能被碾斃嗎？喪盡天良，好意思求原諒」。

(中時新聞網)