（首度由企業發起的GOLF學用接軌聯盟產學合力共構，籌組社團永續發展，95家校企破除競爭藩籬，為高等教育接軌職場教育發展知識體系。圖／業者提供）

由友達光電、仁寶電腦及緯創資通等創始成員，成立的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，成立近三年以來已有44家企業及51所大學參與聯盟推動，2019年底並正式籌組社團法人，第一屆GOLF學用接軌聯盟理事長由緯創副董事長黃柏漙高票當選。

國內首見由企業主動發起的GOLF學用接軌聯盟，落實企業社會責任精神，匯聚多元產業幫助學生提前適應職場環境，整合各家企業培訓及實習資源，GOLF教育平台目前累積達213門課程，聯盟企業已錄取883個實習生。聯盟期盼促進產學共構跨產業、跨系所、跨領域知識共享學習平台，促進學校教育與產業需求之間的人才能力接軌。

為使聯盟能永續經營，創始企業友達光電、仁寶電腦及緯創資通在2019年底達成共識，由企業各別出資百萬，申請社團籌組，並由力成科技及微星科技分別擔任教育發展委員會及聯盟推廣委員會執行主委，藉由雙委員會運行方式，持續邀集校企會員拓展更多產業領域，更實際進入校園擴大聯盟影響力幫助更多學生受惠。

黃柏漙表示，聯盟運作始於2017年，在創始企業友達、仁寶及緯創的強力號召下，匯聚了許多企業共同打造「產學接軌、學用合一」的知識共享平台，成立社團後、接下來3年的目標，除了以此為據凝聚企業共識，更要搭起與政府的溝通橋樑，希望藉由產、官、學群體合作力量，共同實現學用接軌理念，同時讓GOLF變成校企間的「社群」，促進校企間的產學交流，促成學生畢業後和產業人才需求無縫接軌。

力成科技人力資源暨法務副總經理林宥翰表示，非常樂意實際投入人力，用行動支持GOLF聯盟永續經營，未來社團教育發展將朝「豐富平台學習資源」、「整合校企資源共享」、及「促進實習學分認列」三大方向推動，並透過社群平台經營與大學生產生互動連結，9月底將展開校企間社群平台串聯活動，呼籲大學生加入GOLF教育平台。

微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示，GOLF平台能讓企業與學生之間產生正向循環，企業找到合適人才，學生畢業後順利職場接軌，因此在有限資源下，先以一個事業群做為先發部隊加入社團，希望能用微星過去深耕校園的經驗協助社團永續經營推廣，讓校企合作更密切。

聯盟大學校園講座將自10月起隆重登場，14家聯盟企業已釋出231個實習職缺。GOLF聯盟目前參與推廣國內大學有51所，產學合作成果遍及全台，甚至延伸至外島地區。聯盟希望能更貼近大學生，與東海大學（10月28日）及成功大學（12月9日）兩校聯合舉辦校園講座活動，將校園線下講座結合社群線上直播，邀請聯盟企業主管走入校園與學生面對面對談，讓學生了解產業人才需求趨勢，提前接軌職場。

(工商 )