一名20多歲確診的菲律賓籍男性(案511)，26日解隔離進入社區1天半，27日採檢結果出爐確診，讓人質疑是否流程出了問題。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，先前規定結束隔離才要做採檢，但26日發公文改成檢疫期滿前採檢，而該個案剛好在交接點，所以才會出現此狀況。

指揮中心今宣布，新增3例境外移入確診，其中一例個案為20多歲菲籍移工，自9月11日入境，機場檢驗結果為陰性，迄今無疑似症狀，9月26日集中檢疫期滿後採檢，便立刻前往預定工作地、進入社區活動，但27日檢驗結果出爐確診。

採檢結果沒有出來，就進入社區趴趴走，讓人忍不住質疑流程是否出問題。對此，莊人祥表示，先前規定是檢疫期滿之後才做採檢，但9月26日發公文改成檢疫期滿前採檢，而該個案剛好在交接期，所以才出現這1天半的空窗期。

莊人祥解釋，該個案其實已經檢疫14天結束，算是自主健康管理者。而他26日採檢，27日檢驗結果就出來了，因此個案去店家消費的時間其實很短暫，大概一天半的時間，且期間都有佩戴口罩。目前已初步掌握39位接觸者，多是同車、宿舍的人以及消費店家接觸者。

莊人祥表示，該名個案的身分應是工廠的作業員。後來也對該個案進行血清抗體檢測，發現檢驗結果IGG是陽性，IGM則是弱陽性，因此推測入境時的採檢結果恐是偽陰性。

莊人祥強調，為了避免這樣的狀況再度發生，未來將以檢疫期滿之前採檢，而這名個案是因為剛好碰到交接期，才會發生這樣的事情。

(中時新聞網)