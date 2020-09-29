你向來都愛用三星(Samsung)品牌的手機嗎？基於三星長久以來都維持一年發表2次旗艦手機的規律，近期已不少關於2021年Galaxy S21（暫定名稱）系列的消息陸續傳出。其中可能會令不少星粉（三星粉絲）感到期待的是，新機有望支援最高65W快充，對於手機使用頻率很高的使用者來說，將是一大升級特點！

《GSM Arena》網站報導，一款型號為EP-TA865的充電轉接頭在韓國通過了認證。因為三星先前已經推出的EP-TA845充電轉接頭，支援45W快充，該網站相信全新的EP-TA865充電功率最高將達到65W，將可有效縮短充電時間，對於生活忙碌的使用者來說將很實用。雖然目前已經有一些中國大陸廠商推出了120W充電的技術，看來65W快充並不是非常領先，但對於慣用三星手機的消費者來說，提升幅度仍舊不容小覷。

目前三星大多在智慧型手機標配25W快充轉接頭，若有額外需求者，可視情況選購支援45W快充的EP-TA845充電轉接頭。令人好奇，若是EP-TA865充電轉接頭真的是為Galaxy S21系列所打造，不曉得三星是打算讓它成為手機盒內附贈的充電配件，還是需要消費者額外買單？由於蘋果（Apple）今年可能為了壓低iPhone 12系列的價格，在盒內取消贈送充電接頭（以及有線耳機），且先前傳出三星有意跟進，更讓這一款快充轉接頭最後會否隨Galaxy S21系列而附贈，引發進一步好奇。

一款型號為EP-TA865的三星快充轉接頭在韓國通過認證，傳出是三星為Galaxy S21系列所打造。（摘自GSM Arena）

三星自開始推出Galaxy S系列以及Galaxy Note系列手機以來，在螢幕尺寸、電池容量上，向來升級幅度都令消費者喜愛。不過在經歷Note 7電池設計不慎的事件後，對於電池容量的升級以及快速充電速率的支援，就顯得相對保守。如今有望推出65W充電器的傳聞一出，肯定讓不少死忠三星粉絲倍感期待。

(科技)