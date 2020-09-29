美國為保衛台灣，準備對中國大陸開戰？美國《空軍雜誌》（Air Force Magazine）24日報導，美軍無人機部隊在加州西海岸參與的一場「多軍種聯合演習」行動，照片顯示，參演的美軍無人機部隊佩戴的臂章上，秀出一架無人機，機翼彩繪骷髏頭，飛過紅色的中國地圖剪影。

陸媒報導稱，9月美國空軍第九無人機後勤維護部隊進入海軍穆古航空站，參加維護海軍第三艦隊所屬的3架MQ-9無人機，使用這些無人機與美國陸軍的特種部隊進行配合，演練了在狹窄水域環境中的反遊擊作戰任務。而美國海軍已經開始採購MQ-9無人機並將其用於海上巡邏任務，用來對海上船隻進行識別監視。

而此型無人機在執行任務時其優勢是航程和航時極大，可以不必依賴加油機，也不必在除了本場之外的其他機場降落加油，可以幾十個小時連續進行海上監視任務。而這些無人機進行的演練包括為乘坐C-130滲透跳傘的特種部隊提供情報支援，監控識別水上目標，在特種部隊海上航渡期間為其提供空中火力支援，打擊小型武裝船隻等。

值得注意的是，美軍9月份舉行的「敏捷死神」演習，其機翼下方繪製有骷髏頭像（意即死神），掛架上攜帶有「地獄火導彈」，而其背景是紅色的中國地圖，包括台灣、菲律賓、東南亞和澳大利亞的模糊圖像，下方文字則是「2020年敏捷死神演習」以及其所屬單位縮寫「第29無人攻擊機中隊」。

陸媒《環時》總編胡錫進則在微博回應，「這是對中美社會彼此敵意的一次升級攪動，也是對中方的訛詐。美軍在用這種無人機和空軍人員的臂章刺激人們的想像力，製造中美走向戰爭的畫面，並以這種方式在做輿論鋪墊和動員」。

(中時新聞網)