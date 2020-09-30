台灣企業少有接班規劃，想「富過三代」要善用工具，金管會力推信託2.0，「家族信託」是2020年重點發展。信託公會理事長雷仲達30日指出，台灣只有5％的家族企業有明列接班計畫，遠遠低於全球調查16％的比例，家族信託是一個很好的傳承工具，信託業除需扮演好受託人角色外，還需串連更多專業人士一同加入，才能讓以信託制度為核心的財產管理服務更加完整，協助或確保信託目的得以達成。

國立中正大學法學院民商法研究中心與財經法律學系、台灣金融研訓院、公益信託誠品法務會計研究發展基金、社團法人中華法務會計研究發展協會、誠品聯合會計師事務所與中華民國信託業商業同業公會於民國109年9月30日假研訓院菁業堂，共同主辦「信託制度在家族治理及遺產管理之運用及實務」學術研討會，邀集產學人士於會中就多個議題發表論文，並進行綜合座談。

雷仲達指出，信託業務自民國75年發展至今，由為民眾管理財富開始，逐步朝與民眾各階段所需財產管理服務結合的方向發展；例如為高齡者規劃退休的安養信託，乃至於延續家族企業與財富的家族信託等多樣類型的量身訂做契約模式。因此，信託業務在台灣發展與時俱進的同時，信託業除需扮演好受託人角色外，還需串連更多專業人士一同加入，才能讓以信託制度為核心的財產管理服務更加完整，協助或確保信託目的得以達成。

目前我國社會有一現象值得特別關注，就是台灣的企業幾乎沒有規畫接班計畫，依據資誠聯合會計師事務所調查指出，只有5%的家族企業有明列接班計畫，遠遠低於全球調查16％的比例。又依台灣董事會暨企業發展研究中心統計，國內上市櫃企業屬家族企業比率為74％，市值超過6成，第一代企業領導人平均年齡為60歲。企業接班議題，不僅僅只是個別企業的問題，往長遠看它是涉及台灣企業競爭力的維繫與延續。

信託公會秘書長呂蕙容提到，在全方位信託業務的政策引導下，家族信託就是需要結合各方專業共同完成信託目的的服務之一。近年各大會計師事務所及律師事務所紛紛積極投入人力研究家族信託業務，律師會計師等專業人士加入這個領域，對家族信託業務的推動是很大的助益，各界的專家一起結合為臺灣企業的經營與傳承努力，相信可以協助企業達到永續經營的目標。

本次研討會，中國文化大學王志誠教授以「信託輔助性組織之地位及權責設計」為題，探討信託受託人、委託人、受益人以及兩種輔助性組織「信託監察人」及「諮詢委員會」之間的法律定性關係，有助於大家重新思考尤其在公益信託方面，法制與實務的扞格可如何解決。銘傳大學林盟翔副教授提出我國遺囑信託在現有法制的爭點，另介紹日本能傳承與照顧後代子孫之高齡者、身障者保護的「福祉型信託」，提供各界另一種規畫方向參考。

(工商 )