歐陽娜娜在大陸十一國慶高歌《我的祖國》引發不小爭議！台北市議員徐巧芯建議恢復徵兵、男女皆兵，也慘遭網友狂酸！對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆表示，台灣，不要只剩酸！

黃暐瀚在臉書撰寫「台灣，不要只剩酸！」一文。對於歐陽娜娜登中國大陸「十一國慶」，唱「我的祖國」一事，黃已經評論過「這是統戰，但不只統戰」！黃說歐陽娜娜登台前的「條件」，是「台灣優秀的演藝人員」，不只「台灣」，還有「優秀」。她很紅、很受歡迎，所以才能登台，而她在「大陸很紅」的這個條件，是她自己的努力，跟她是「台灣人」，根本無關。所以當她選擇登台演唱，等於已經做出了選擇。做出選擇，負擔代價，就這麼簡單。

黃暐瀚認為，罵她的人要想一想，她沒有公職，也不欠台灣什麼，她要去大陸發展，若看了討厭，以後不看、不聽、不支持歐陽娜娜就好。至於有人酸歐陽娜娜是靠爸爸當國民黨發言人，所以才能去大陸的國慶晚會，「哩嘛幫幫忙！中國大陸，誰認識歐陽龍？」至於捧她的人，黃暐瀚也認為，不要無腦護航。他說這是十一國慶，唱的是「我的祖國」，怎麼能跟買淘寶、看愛奇藝相比？這當然有政治意涵，不要硬扯唱「我的祖國」跟政治無關。

此外，面對兩岸情勢緊張，台北市議員徐巧芯建議恢復徵兵、男女皆兵，遭酸「現在就可以簽下去」，還有粉絲團製圖揶揄徐的身高才153公分，不能當兵。黃暐瀚直言「不要鬧了」！他說真有戰爭的準備，誰還管身高、性別？為了抵抗對岸打台灣，確實需要全民皆兵。黃暐瀚感嘆表示，若「男女皆兵」這句話，是總統蔡英文說的，大家還會酸嗎？

(中時新聞網)