大霈（左）和劉冠廷兩人表現亮眼，雙雙獲得金馬獎入圍肯定。（盧禕祺攝）

電影《消失的情人節》入圍本屆金馬獎11項大獎，1日導演陳玉勳率男女主角劉冠廷、李霈瑜（大霈）聊入圍心情，陳玉勳說一次入圍11個獎項十分有感觸，對主持斜槓演員的大霈最為讚賞，「剪接完覺得這個女的一定會入圍。」至於劉冠廷，陳玉勳說他的表演實在太精彩，「我真的不知道他接下來怎麼辦，演英雄片好了，演蝙蝠俠。」

金馬獎9月30日公布入圍後，隔天早上劉冠廷就收到媽媽的訊息，告訴他要拿走金馬獎的招牌入圍好禮電鍋，大霈也說她媽媽很在乎金馬電鍋，早早就跟她討，大霈說：「不過聽說拿到電鍋代表你就是吃這行飯的。」聽起來頗有寓意，而陳玉勳入圍兩項，但金馬官方規定1人只能拿1個電鍋。

另片中有亮眼演出的70歲資深演員顧寶明，近年受自律神經失調所苦，陳玉勳說其實他4年前拍《健忘村》後就去大陸工作，從大陸回來就生了一場大病，確切甚麼症狀不清楚，再拍《消失的情人節》時已是稍微好一點的狀態，但還是很容易疲累。

顧寶明兩年前有跟郎祖筠拍舞台戲，陳玉勳表示自己跟郎祖筠都鼓勵顧寶明要打起精神繼續演戲病才會好得快，至於目前顧寶明身體狀況如何，陳玉勳表示拍完電影後不太敢打擾他，據了解病況都沒怎麼變。

(中時 )