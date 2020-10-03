自美國總統川普確診後，外界紛紛關注如何傳染到自稱日日接受檢測的川普如何遭到傳染，以及為何鄰近的多位共和黨議員與同行記者也同樣染疫。據英媒《獨立報》指出，川普於9月26日提名大法官巴瑞特時，會場僅少數人遵守防疫措施，讓這場原本被視為「十月驚奇」的隆重儀式恐成為「超級傳播事件」。

川普於9月26日提名大法官巴瑞特時，會場僅少數人遵守防疫措施，讓這場原本被視為「十月驚奇」的隆重儀式恐成為「超級傳播事件」。

除了川普夫婦確診之外，目前已確診的包括共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、李（Mike Lee）、白宮前高級顧問康威（Kellyanne Conway）、聖母大學校長詹靜思（John Jenkins），以及當時隨行採訪的3名白宮記者團記者，這7人都出席了川普9月26日於白宮宣布提名保守派法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）為大法官的場合。

Video of the ACB announcement event on Saturday at the WH featuring Sen. Mike Lee of Utah, who has now tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/aCqP2JCH73 via @bubbaprog — southpaw (@nycsouthpaw) October 2, 2020

報導表示，這場在白宮玫瑰花園舉行的提名儀式上，幾乎沒什麼人完全遵守防疫措施，許多參與者彼此擁抱、握手、未戴上口罩交談，彷彿疫情沒發生過一樣。美國有線電視新聞網指出，美衛生部長阿扎爾（Alex Azar）雖然有戴上口罩，但一離開會場與他人肘擊示意時就拿掉，而同場美國司法部長巴爾（William Barr）以及川普防疫愛將阿特拉斯（Scott Atlas）全場沒戴口罩，確診的參議員李更被媒體捕捉到沒戴口罩就與人握手相擁的畫面。另外，巴瑞特與其丈夫曾於夏季時確診，但現已痊癒。

.@SenMikeLee was all over the Hill & WH this week:



-Saturday @ WH SCOTUS event shaking hands, hugging

-Tuesday @ Hill meeting w/ Judge ACB

-Tuesday @ Hill w/ reporters

-Wednesday @ lunch w/ GOP Senators

-Thursday @ Sen Judiciary Markup



Mask-less in many cases. pic.twitter.com/1K7Vt7C8lJ — Julie Tsirkin (@JulieNBCNews) October 2, 2020

而自川普親近幕僚希克斯（Hope Hicks）確診後，隨即傳出川普確診的消息，也讓媒體追蹤可能的病毒傳播事件與傳播者。《獨立報》指出，在川普赴紐澤西與明尼蘇達州等造勢場與他見面或同行的人、白宮記者與國會記者、共和黨議員以及確診議員們所屬的參議院司法委員會，都是可能的病毒傳播場合與傳播者。

至於目前也確診的共和黨主席丹尼爾（Ronna McDaniel）雖然沒參加大法官提名儀式，不過她於前一天曾與川普見過面。另外，川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）也於2日傳確診。

由於自由派金斯伯格大法官（Justice Ruth Bader Ginsburg）日前過世，讓川普有機會在選前任命一位保守派的大法官接替，不僅加深兩黨對立，更替即將舉行的選舉造成未知數，一度被視為「十月驚奇」。

(中時新聞網)