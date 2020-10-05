為厚植年輕研究學者、連結國際與未來，科技部近期啟動「2030跨世代年輕學者方案」，在「年輕學者養成計畫」（含「愛因斯坦培植計畫」與「哥倫布計畫」）基礎上，重新規劃年輕世代及研究職涯初期科研人員發展補助作法，自110年推動「2030跨世代年輕學者方案」，以常態性地穩定補助年輕學者。

「2030跨世代年輕學者方案」包含新秀學者、優秀年輕學者、國際年輕傑出學者等3類計畫。其中新秀學者針對國內外擔任教學、研究專任職務5年內或獲博士學位後5年內年輕學者，鼓勵其勇於探索新興議題，並嘗試具前瞻跳躍的各種發想，補助金額原則上每年不超過500萬元。

優秀年輕學者針對45歲以下且具備科技部專題研究計畫主持人資格者，鼓勵其強化既有研究基礎，促進科學突破與實務應用，每年核定補助件數及經費依審查結果擇優核給。

國際年輕傑出學者針對45歲以下，於國內外已具獨立研究資歷及國際學術相關表現者，鼓勵其長期投入創新構想，引領並鏈結國際學術社群，促進台灣與國外學術機構交流合作，以提升我國學術影響力及國際能見度。補助金額原則上每年不超過1000萬元。

另為吸引海外年輕優秀學者，「新秀學者」及「國際年輕傑出學者」計畫特別開放尚未具科技部計畫主持人資格者申請，並給予覓職期限約2年，惟須於取得資格後計畫始得核定執行。

該方案徵求期間將配合科技部專題研究計畫公告時程，並規劃於10月21、23日分別於台北、台南辦理徵求說明會，活動訊息及方案細部規定屆時將公告於科技部網頁。

(旺報 )