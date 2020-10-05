川普新冠實境秀 病房內忙辦公到底簽了啥 15:202020/10/05 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白宮3日發布的照片顯示，美國總統川普雖然罹患新冠肺炎，但仍忙著在馬里蘭州里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）病房內辦公。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在白宮發布的照片中顯示忙著辦公 但卻被眼尖的人抓包 美國總統川普新冠肺炎確診，被送入馬里蘭州里德國家軍事醫學中心觀察治療後，白宮公布的照片顯示，他周六仍在院內忙著辦公。第一女兒伊凡卡甚至在個人推特帳戶上分享了照片，並在一旁寫道：「為了美國人民，甚麼都阻擋不了他工作，鍥而不捨！」 不過，據《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，眼尖的記者和民眾隨即發現，川普是在白紙上簽名，而「#裝模作樣」（#Staged）隨即成為推特上的熱搜詞。發現的網民隨即上社群網，指控川普在演戲，並痛批他的「總統真人實境秀」。 (中時新聞網) #辦公 #川普 #新冠 #實境秀 #內忙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 競選趴趴走 川普成超級傳播者 04:102020/10/05 國際大事 《台北股市》川普染疫擾市 觀望為宜 11:422020/10/05 財經 川普染疫風波 台灣防疫明珠亮 04:102020/10/05 財經要聞 川普恐成超級傳播源頭 金主們剉勒等 13:322020/10/05 國際 《金融》藍色浪潮退潮？川普染疫大選新劇本 09:262020/10/05 財經 十月驚奇 他點出「美國選情怪象」：川普正展現民粹的破壞力 12:022020/10/05 政治 川普染疫 未來２天是關鍵 04:102020/10/05 財經要聞 《盤中解析》川普確診添亂 12600拿了又丟 12:162020/10/05 財經 華春瑩：盼所有美國患者 都能得到像總統一樣「一流」的治療 10:552020/10/05 兩岸 川普搭車短暫離開醫院 再拍新影片 稱染疫上了真正的一課 06:052020/10/05 國際 國際熱門新聞 誰在唯恐兩岸不亂 - 國際 川普疑有肺炎 傳染病專家曝：恐怕很嚴重 - 國際 影》川普染新冠還搭車給驚喜 醫師火大開罵 - 國際 心急如焚 川普得新冠也沒用 最新民調落後拜登14個百分點 - 國際 川普新冠實境秀 病房內忙辦公到底簽了啥 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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