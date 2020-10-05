美國總統川普在白宮發布的照片中顯示忙著辦公 但卻被眼尖的人抓包

美國總統川普新冠肺炎確診，被送入馬里蘭州里德國家軍事醫學中心觀察治療後，白宮公布的照片顯示，他周六仍在院內忙著辦公。第一女兒伊凡卡甚至在個人推特帳戶上分享了照片，並在一旁寫道：「為了美國人民，甚麼都阻擋不了他工作，鍥而不捨！」

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，眼尖的記者和民眾隨即發現，川普是在白紙上簽名，而「#裝模作樣」（#Staged）隨即成為推特上的熱搜詞。發現的網民隨即上社群網，指控川普在演戲，並痛批他的「總統真人實境秀」。

(中時新聞網)