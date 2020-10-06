俄羅斯日前發生一起情殺案，一對新人在大喜之日，新郎疑似不滿新娘和男賓客互動太親密，酒精催化下竟在典禮中開始痛毆妻子，甚至一路將人拖出場外施暴，充滿幸福的婚禮瞬間變調，賓客雖緊急報警，但仍救不回新娘的命。

綜合外媒報導， 33歲的新郎多爾及克在婚禮當天酒後行為失控，突然大吃妻子的醋，他認為妻子在敬酒時還男賓客互動過於親密，大罵她不行為不檢點、淫蕩，隨後當場對妻子拳打腳踢，不顧賓客的眼光，失控的對她施暴，隨後甚至將她拖出會場外，將人丟進將人水溝中。

會場內的賓客目睹多爾及克的可怕行為，卻因為他的手勁及狀態過於駭人，完全無人敢接近或制止他的暴行，雖有人緊急打電話報警，但警方到場時，新娘已失去呼吸心跳，送醫仍不治。

警方當場緊急逮捕多爾及克，經查後發現，狠心殺妻的多爾及克持有謀殺、搶劫等多項前科，他與妻子甚至是在獄中熟識並相愛，妻子自認能透過愛讓他改過自新，未料，卻發生這樣的憾事。目前全案仍持續調查中。

(中時新聞網)