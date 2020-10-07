中秋節連假期間，台南知名景點「黃金海岸」留下滿地垃圾，被譏「垃圾海岸」，影片流出後引起討論。影片截圖近來在大陸各網路平台流傳，對岸網友質疑台灣遊客缺乏素質，群起嘲諷「這次不用再為台灣人的不文明行為揹黑鍋了」。

台灣網友率先在臉書社團爆怨公社PO出黃金海岸滿目瘡痍的影片，只見滿地烤肉、果皮、炮竹等垃圾，環境髒亂不堪。有網友心痛表示，「沒有陸客之後，赤裸裸的台灣價值，頓時好清楚」、「禮義廉恥都可以捨棄，還談什麼公德心」。

大陸網路媒體《上觀新聞》稱，「過去常有台灣民眾指責大陸遊客沒公德心，赴台旅遊大搞破壞，如今因疫情影響，大陸遊客去不了台灣、揹不了黑鍋，從照片看，台灣人的素質也好不到哪去」。

有大陸網友留言狂酸，「以前就懷疑歐美國家說大陸遊客素質差，其實那些人可能有一半來自台灣」、「台灣民眾大概會說這是從大陸漂過去的」、「台灣名嘴會說垃圾是大陸的殲20空投的」。

(中時新聞網)