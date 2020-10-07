原PO穿完自賣場買的牛仔褲一整天後竟發現，兩邊的膝蓋也都呈現黑色，連用肥皂洗都洗不掉。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

不少民眾喜歡到大賣場購買成衣，而知名美式賣場好市多（Costco）販售的平價進口品牌服飾也深受許多人喜愛。不過近日一位女性穿完自賣場購入的品牌牛仔褲後，雙膝竟成一片慘黑，連用肥皂洗也洗不掉，讓她相當崩潰。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，九月底在南崁店買了一條國外品牌的黑色牛仔褲，但買回去後卻發現褲子的褪色非常嚴重。原PO在剪標籤時，雙手就已被染黑色，沒想到下水洗過，穿一整天後竟發現，兩邊的膝蓋也都呈現黑色，連用肥皂洗都洗不掉。

貼文一出，不少網友紛紛表示「好誇張喔」、「直接退貨」、「抱歉， 我以為你在好市多跌倒」。也有人表示，自己曾在百貨公司購買其他知名品牌牛仔褲時遇到相同問題。網友分享，購買牛仔褲或深色衣服，要先清水浸泡幾次定色，把多餘的染劑除掉，再按正常洗衣機流程清洗之後才能穿；或者用「用水跟白醋1：1泡24小時，再洗乾淨」，可以有定色效果。

但賣場的品管也因此受到質疑「 買條褲子還得自己定色？」網友表示「難道因為可以退，有收會員費，就不怕退、不用品管嗎？這品管太誇張了。」另一位曾在染整廠工作過的網友也指出，「好的染色在工廠就要定色完成！不論深色或淺色，會流色就是偷工或失敗的製程」。

不過仍有網友解釋，不是所有的項目都會在Costco來貨抽檢裡，或可能有瑕疵的小批次正好閃過了抽樣。一位買過同樣產品的消費者也表示「我買藍色的、沒有染色情形，而且我覺得蠻好穿耶，彈性很好...還會想買一件說。」

(中時新聞網)