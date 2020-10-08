台大醫院公告公費成人流感疫苗已用罄，即日起暫停接種服務(台大醫院官網)

今年公費流感疫苗在新冠病毒夾擊下，開打短短2天，就飆出歷史新高接種數，衝破85萬劑，比去年相同天數52萬劑還多出33萬劑。台大醫院昨(7日)晚間緊急發出公告：「本院獲配之公費成人流感疫苗已用罄，即日起暫停接種服務。」

台大醫院公告提醒接種公費流感疫苗民眾，為節省寶貴時間，建議民眾事先來電詢問公費流感疫苗是否有存貨，或先查詢居住所在地區之下列地點是否還有疫苗可供接種服務，包括：台北市各區健康服務中心、全國各縣市鄉鎮市區衛生所、全國各縣市政府衛生局之流感疫苗合約醫療院所。

根據中國時報，今年公費流感疫苗共有603萬劑，自費113萬劑。疾病管制署統計，5日開打首日就打了39.9萬劑，創歷史紀錄，第2天接種43萬多劑，再創單日新高，2天共接種85萬5592劑，和去年相同天數相比，暴增63％。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原本預估1個月接種一半，看起來速度會更快。兒科醫師表示，執業十多年來第一次看到疫苗施打這麼強強滾，就連自費疫苗昨晚才剛到貨，已經被預約8成。

針對民眾搶打流感疫苗情形，新北市衛生局長陳潤秋推估，應該是民眾擔心流感症狀，會被誤以為是新冠肺炎的心理所致。

(中時新聞網)