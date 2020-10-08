美豬爭議持續延燒，國民黨點名民進黨副祕書長林飛帆，在2012年曾以學運領袖反對開放瘦肉精，如今卻變成進口萊豬的疏通者、倡議者。台北市議員、國民黨革實院長羅智強也在臉書開轟，「唉！民進黨不說謊是會死嗎？」

對於國民黨要求林飛帆為美豬下台，民進黨表示，國民黨才雙重標準，對美立場反覆，「國民黨主席江啟臣到底什麼時候要道歉？」

羅智強指出，林飛帆說，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精OK，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行。

羅智強說，事實是聯合國國際食品法典委員會（CAC），2012年7月5日通過表決通過，訂定萊克多巴胺殘留容許量（MRL），同年7月25日，立法院召開臨時會，才通過食品法條文修正案，開放含萊克多巴胺的美牛進入台灣市場。

羅智強表示，更重要的是，即便如此，馬政府還是堅持牛豬分離，因為國人喜食豬肉內臓，且吃豬肉是吃牛肉6倍，該標準通過後，民進黨舉黨仍持續要求必須堅持牛豬分離，並批林飛帆，「為了9萬，需要這麼努力的說謊嗎？」

此外，羅智強也質疑，民進黨到底什麼時候才要廢掉糖衣毒藥ECFA啊？「反ECFA一反成名的林飛帆，你失憶十年，也該回神了吧」。

唉！民進黨不説謊是會死嗎？ 林飛帆... 由羅智強發佈於 2020年10月8日 星期四

(中時新聞網)