近來共機頻頻侵擾台海，兩岸情勢緊張，使得徵兵制與募兵制議題的討論，逐漸升溫。根據民調顯示，18、19歲年輕族群中，高達96%願意上戰場護台，但是該族群又有87％拒絕恢復徵兵制。也有覺青表示，有無人機，可以讓機器人上戰場。宅神朱學恒一句完爆：有點常識好嗎？你怎麼不派殭屍上戰場作戰？

朱學恒今天在臉書表示，他有一個要求，是先讓國防外交委員會的立委，通通去參加教召，甚麼免役的不算、甚麼修飛機跑道的不算，通通要跑500障礙之後打靶，然後看500障礙的成績來決定發言順序，跑不過就通通不准講話，整個會期連發臉書文都不行，看各位敢不敢啦。

朱學恒認為，打仗不是一種工作，是一種義務。老美打越戰的時候也是徵兵，結果現在有覺青說有無人機，可以讓機器人上戰場。朱學恒不禁回酸，上你老師啦！有點常識好嗎？那你怎麼不派殭屍上戰場作戰？

朱學恒也在直播節目中指出，當兵這件事，跟你的信念無關，是如果你覺得台灣可能面臨很多敵人，那就不是一個工作了，而是一個責任。若是你把當兵對抗外敵當作工作的話，那就不是真正的愛國主義。

(中時新聞網)