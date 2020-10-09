諾貝爾獎委員會指出，此時正值全球更需團結以及多元合作之際，委員會決定將2020年諾貝爾和平獎頒給世界糧食計畫署，表揚其對抗飢荒、以及對在全球中正受衝突影響的各地區中，提供更好的和平條件。

諾貝爾獎直播

諾貝爾獎委員會在聲明稿盛讚世界糧食計畫署（WFP）解決飢餓問題、促進糧食安全，為全球最大的人道主義組織。單就2019年來看，全球有1.35億人因戰爭與武裝衝突，處於嚴重飢餓的狀態，為近年來最高的數字。WFP向全球88個國家、近1億人提供糧食援助，使其免於飢餓之害。

聲明指出，2020年新冠病毒與葉門等地的動亂，讓瀕臨饑荒邊緣的人數大幅成長。面對疫情橫流，WFP展現難以置信的努力與能力。誠如該組織自述，在疫苗正式問世之前，食物是阻止混亂的最佳疫苗。此外，饑荒與武狀衝突往往交相循環，WFP提供的援助除增加糧食安全、預防飢荒，更促進區域穩定與和平前景。目前WFP在南美、非洲與亞洲都有開拓性援助計畫，將人道主義與區域和平相結合。

諾貝爾委員會不忘呼籲全球將目光聚焦於處於與即將面臨饑荒威脅的數百萬人。WFP在全球多邊合作扮演重要角色，使糧食安全成為促成和平的工具，同時與聯合國會員國一同打擊利用饑荒作為戰爭與衝突工具的行為者。

另外，據《每日郵報》指出，今年和平獎共有318位候選者，包括211位個人以及107個組織，而世界糧食計畫署是從眾多熱門人選脫穎而出，包括環保少女童貝里（Greta Thunberg）、俄羅斯知名反對派納瓦尼（Alexei Navalny）、美國總統川普，以及每年都會入圍的俄羅斯總統普丁。

(中時新聞網)