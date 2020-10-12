田馥甄上月推出新專輯《無人知曉》，同名主打新歌MV今(12日)上架！MV由金曲獎最佳音樂錄影帶導演比爾賈操刀，這回拍攝堪稱是一大挑戰，早上開工一路跨夜拍攝，更從復古公寓到電影院、深夜更直接在信義區封街取景，總共拍了近22小時才殺青。此外，造型上田馥甄顛覆黑髮風格，難得以「一頭白髮」摩登入鏡，因應劇情轉換在視覺與角色有了新突破。

比爾賈這回拍攝給出各式奇怪指令，包括貓咪爬、拿樹葉擋臉、電影院椅子上仰身倒頭、歇斯底里大笑丟爆米花、床上蹦跳，在肢體律動、表情，甚至連皺眉頭方式都細琢，其中一幕更得呈現「生氣的臉、但嘴巴是要笑的」，面對種種無人知曉的要求，田馥甄一一完成，笑說：「我真的沒有愧對瑜珈老師，全身肌肉發揮各種沒有想像過的潛能。身體的骨頭肌肉都派上用場了，喜歡這種不停挑戰自我、達成導演任何指令的目標，解鎖！」

此外，劇情更安排田馥甄帶上墨鏡披著一頭白髮在信義區街頭游蕩，有時笑著卻抵擋不了墨鏡底下那畏光早已悲傷過度的眼神，也十分具有戲劇張力，讓這支長達七分鐘的MV，一路讓人揪心到底。田馥甄坦言坐在地板對嘴時，投入情感不自覺淚水盈眶，配音時在錄音室再度觸動情緒而落淚。

田馥甄〈無人知曉〉MV今曝光。（何樂音樂提供）

(中時 )