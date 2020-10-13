大腸癌發生率連續12年蟬聯十大癌症第一名，死亡率為第三名，108年統計每天約有18人因大腸癌過世。台大醫院內科部臨床教授邱瀚模醫師說，全球癌症發生排行榜大腸癌為第四名，國人的飲食及運動習慣是大腸癌穩居榜首的主因。

階級癌症：飲食追求快速粗飽 沒錢健檢

開發中的國家大腸癌的發生及死亡率都在攀升中，例如中國的上海及廣州地區；已開發的國家如美國，大腸癌的發生及死亡率都在下降，邱瀚模醫師表示，因為美國國民的腸癌篩檢率高達80%，在前期都能發現，死亡率就會降低。他提到，在已開發國家，大腸癌被認為多是經濟、知識水平不高族群才會有的疾病，因為飲食追求便宜粗飽，又沒錢健檢，發現時多已晚期；而高知識份子相對注重養生，即使罹癌也能在早期發現治療。

加工食品、紅肉、高溫燒烤 恐導致大腸癌

國際癌症研究總署指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉（豬、羊、牛）會增加

17-18%罹患大腸癌的風險；美國國家癌症研究所指出，在高溫表面上燒烤的肉片或肉汁，滴到高溫表面或掉到火裡產生火焰及煙霧時，會形成致癌物質-多環芳烴（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs)，附在食物表面。

飲食習慣差、不運動 罹癌高危險族

邱瀚模醫師提醒，飲食及運動習慣是長久累積下來的，不會因為多吃一頓烤肉、少運動一次造成，所以佳節過後，還是要注意平日的習慣。建議少吃加工類食品，尤其香腸、烤肉，烤焦的食物應丟棄，不可食用。世界衛生組織（WHO）也指出，約1/4的大腸癌可歸因於身體活動不足，應養成規律運動的習慣；飲食要均衡，不用特地不吃紅肉，應按照標準攝取各種營養素，多喝水。

最重要的還是要定期篩檢，50至74歲的民眾透過定期每2年做1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率。邱瀚模醫師表示，大腸息肉是癌變成大腸癌的罪魁禍首，並非所有息肉都會，但腫瘤型的都有嫌疑，有家族史的民眾，可選擇大腸鏡檢查，在過程中若發現息肉便可直接切除，減少癌變風險。（文授權提供／健康醫療網）

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(中時新聞網)