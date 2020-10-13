昨（12）日立法院朝野協商提案，聯席審查萊豬9項行政命令，衛環委員會祭出公聽會，並邀請衛福部長陳時中列席。一名王媽媽帶著小孩到公聽會現場表示，政府開放含有萊克多巴胺美豬，從一個外行人的角度看來，這件事非常荒謬。

王媽媽指出，只需要用大一、大二的統計學推論，就可以發現，在文獻抽樣及推估上有很大的問題，實驗都是成人或更久的文獻，沒有人針對嬰幼兒、孕婦或高風險族群有更深刻的研究。

「我是一個媽媽，我花了很多時間研究小孩應該要吃什麼」，王媽媽表示，孩童從4歲開始就會接觸副食品，很多網路資料、小兒科醫生都建議，孩童若有過敏、皮膚問題或影響智力發展，建議使用自然無毒，甚至有機食材，這也是媽媽界公認的常識，但政府開放美豬卻無法保護0~2歲的孩童，無法控制他們的食材，且唯一的回覆只有「這些東西沒有致癌可能」，而不代表沒有其他智力發展、神奇毒素或過敏的可能，「不能眼睛矇著，就只看到我們想看到的結果」。

政府規劃相關標章，讓民眾可辨識是否為含有萊克多巴胺美豬，不過王媽媽也提出質疑，這背後的稽核制度呢？一個標章能有什麼效果，在0~2歲的托育場所中，無法稽核保母，小吃攤或在家裡煮滷肉飯，可以稽核到他們嗎？法令除了考慮科學證據外，也要考慮文化和生活習慣，現今台灣明顯外食比例偏高，並問在座委員，有天天煮飯嗎？三餐都自己料理嗎？如果做不到，對於一個媽媽來說，要怎麼疲於奔命，去分辨什麼食物才是安全的呢？

王媽媽認為，健康的食物，是政府應要給人民的最基本保障，如果連這些都做不到，給再多的幼兒津貼有什麼用？每天一大堆煩惱無法做決定，很多的擔心，那誰敢生小孩？

立法院開放萊豬進口公聽會現場 媽媽抱小孩上台

(中時新聞網)