國民黨革實院長羅智強今（13）日上午在臉書預告「中天關定了！」指出有「深喉嚨」告訴他這件事，晚間他在政論節目中表示，不管喜不喜歡中天，民主最核心關鍵就是新聞自由，如果沒有新聞自由就是獨裁，也呼籲大家不要把中天當路人甲，中天關了，下一個關TVBS，再下個一關誰？所有跟執政者對立的電視台都可能遭殃。

中天新聞台面臨撤照，行政院發言人丁怡銘表示，行政院長蘇貞昌從未介入此事，對於各種毫無根據、未經查證的揣測，政院要嚴正駁斥。對此，羅智強在節目《頭條開講》中表示，蘇貞昌回應了「我很開心」「最好沒有涉入」，如果中天真的被關，那也是蘇貞昌在當行政院長時被關，看看美國總統川普，經常跟電視台互槓，但他從沒要關哪個新聞台。

外傳蘇貞昌要選總統，就連「政壇扶龍王」台北市議員王世堅也點名蘇貞昌，指他「逾越職務該講的話很多」，企圖心已不只是當閣揆。羅智強直言「我也是為了蘇貞昌好」，如果真的要選總統也祝福他，期待他馬到成功，「但不要讓新聞台關在你手上」，否則公信力在哪？認為台灣新聞自由正面臨存亡時刻。

前立委、國民黨副秘書長柯志恩表示，這爆料一出來，就是掐住中天的喉嚨，但媒體是第四權，是一個監督的力量，監督政府的腐敗、政策，代表會講出跟政府不一樣的東西，而當初民進黨為什麼起家？只要講出國民黨如何戒嚴、箝制文字遊戲等，就獲得大家讚賞，但現在民進黨卻反過來箝制新聞自由、言論自由，如果真的關了中天，NCC真的鴨霸到連演都不用演了。

(中時新聞網)