波蘭去年發現了當地最大的二次世界大戰未爆彈，波蘭軍方13日拆彈時，重達5,400公斤的炸彈意外爆炸，水面上激起巨大水花，所幸無人傷亡。

中歐國家波蘭去年發現了當地最大的二次世界大戰未爆彈，波蘭軍方昨（13）日拆彈時，這枚重達5,400公斤的炸彈意外爆炸，水面上激起驚人水柱與巨大水花，所幸無人傷亡。

波蘭海軍準備拆除炸彈。

綜合路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）、英國廣播公司（BBC）報導，波蘭海軍潛水員昨日在波蘭西北部港口城市斯文諾契（Swinoujscie）附近運河底部拆除一枚二戰未爆彈，過程中炸彈突然自行引爆，所幸當時所有潛水員都待在危險區域之外，並未造成人員傷亡。

不過炸彈爆炸也在水面上激起超巨大水花，城市部分區域也可以感受到震波。

報導說，這枚炸彈是英國皇家空軍（Royal Air Force，RAF）在1945年投放的「高腳櫃炸彈」（Tallboy bomb），又可被稱為「地震炸彈」（earthquake bomb）。斯文諾契在二戰期間曾是納粹德國的軍用港，當時英國空軍試圖攻擊納粹軍艦而投放炸彈。

2019年9月，波蘭官方在附近水道加深工程中發現了這枚未爆彈，未爆彈長約6公尺、重約5,400公斤，是波蘭至今發現的最大二戰未爆彈，其中2,400公斤都是炸藥。

事前波蘭官方就表示，炸彈成功拆除的機率只有50%，炸彈拆除工作展開前，當局已經撤離附近750名居民。

波蘭海軍第8海岸防衛艦隊發言人李萬度斯基（Grzegorz Lewandowski）表示，「爆燃」（deflagration）變成了爆炸，不過炸彈現在已經不具備任何威脅。

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文章來源：Biggest World War Two bomb found in Poland explodes while being defused
文章來源：12,000lb RAF 'Tallboy' bomb EXPLODES while being remotely defused underwater at Polish port: Houses in the town are shaken but nobody is hurt as WWII explosive detonates
文章來源：WW2 'earthquake' bomb explodes in Poland during attempt to defuse it

(中時新聞網)

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