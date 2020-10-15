頂客族夫妻代表史丹利、GiGi和多產族代表阿Ben、徐小可近日錄年代《聽媽媽的話》，暢聊關於養兒是否真能防老主題。以往秉持不婚不生主義的史丹利，當年和GiGi登記結婚後，家中長輩關切接踵而來，面對未來生子計畫問題，史丹利一律回覆：「啊，我生不出來！」長輩聽了這個答案都會瞬間語塞，讓他輕鬆逃過這個話題。

史丹利是家中獨子，從年輕時就灌輸爸媽，自己是不婚族，更別說擔下傳宗接代的重任，但在2015年他和交往1年半的GiGi閃婚，讓家中長輩燃起一絲希望，總是旁敲側擊試探。GiGi透露和史丹利交往初期，見到他跟朋友小孩玩得很開心，讓她一度卻步，心想對方心裡會不會渴望孩子。還好兩人婚前有共識，史丹利澄清，自己喜歡跟小孩玩和想要養育小孩完全是兩回事，他也超前佈署，預防兩人孤獨終老的辦法，現在身旁朋友年紀幾乎小一輪，他開玩笑說：「平日很巴結他們，若自己70歲了，這群朋友才50歲，相對年輕，屆時若好幾天沒有我們夫妻的消息，請麻煩來我家看看！」

而主持人小禎和女兒Emma相依為命多年，母女感情緊密，小禎對於育兒的辛苦甘之如飴，也好奇提問GiGi：「為什麼不想生小孩？」GiGi認為能把自己照顧好，就是現在最開心的事，「年輕時打拚了這麼多年，現在可以過理想中的生活，為什麼要把自己放到地獄呢」？

(中時 )