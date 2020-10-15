以歌手身分出道的男星Junior(韓宜邦)，當年曾跟綠茶、小鬼組成男團「丸子」，本以為會在樂團闖出一片天，沒想到成了「一片歌手」，發完首張專輯《關東煮》便宣告解散，如今單飛，多以戲劇、主持為主，而最近Junior上節目，聊起當年入行不順遂變成通告咖，還遭沈玉琳嗆已是「北風北」，指他演藝生涯走到末路。

Junior作客《單身行不行》聊到「男人40」，以這個角度回想過去，他回想起當年抱持歌手夢出發，還搭上當時很盛行的男團風，沒想到歌手夢就隨團體解散而瓦解，但他仍想在圈內發展，於是從歌手變成了通告咖。

本還算適應新的領域Junior，私下愛跑趴，沒想到某此錄節目，來賓找了名製作人兼綜藝紅人的沈玉琳，要他用一句話評價來對其他人作評價，沒想到沈玉琳超直接嗆一句：「已經北風北了」，意旨麻將打到最後末盤，等於再說JUNIOR演藝路快不行了，讓他超錯愕。

而沈玉琳這種用開笑包裝肺腑之言的方式，讓Junior震驚，但也只是一時，因為通告結束後，他仍不以為意照慣例去夜店玩，當時他沉迷夜生活，甚至曾經從半夜喝到天亮，只回家休息半小時就去錄外景節目，結果玩滑草，雖然競賽贏了，但喊卡之後他當場在旁邊大吐，Junior這才頓悟，不該用這樣的態度面對工作。

(中時新聞網)