演員韓琳，演出偶像劇《我愛你愛你愛我》受到關注，雖然演藝事業一帆風順，但婚姻之路卻是走來格外坎坷，不僅嫁給媽寶老公，婚姻僅維持２年就告吹，此外更在節目上透露懷孕時遭婆婆「喚鬼下咒」，讓她當下超級傻眼。

韓琳之前上節目《新聞挖挖哇》時，透露結婚後丈夫整天待在家不工作，沒想到念了老公兩句，竟被婆婆回嗆拍戲應該賺很多，拿她賺的錢花就夠了，質疑公婆根本是在幫兒子找媽媽不是老婆，此外老公精蟲品質差、數量稀少，導致她很難懷有身孕，後來用盡辦法懷上小孩後，老公居然人間蒸發，更散布謠言說她私生活不檢點，指稱孩子不知生父是誰?讓她氣得向法院訴請離婚，切斷2年婚姻。

此外，韓琳提到除了前夫婚前婚後兩個樣，加上「媽寶」性格讓她崩潰之外，有次將婆婆送給她的舊款戒指賣掉，沒想到婆婆得知戒指被賣掉後，竟放狠話要前夫過世的奶奶跟著她，讓她無言以對。

最後這段婚姻離婚收場，除了讓韓琳感嘆「門當戶對」在婚姻中相當重要之外，也強調：「如果再選一次，不會再結這麼多人反對、這麼多人給壓力的婚」。

(中時新聞網)