男神余文樂2017年底終結單身，迎娶台灣名模、皮帶千金王棠云，兩人婚後實現「三年抱兩」喜事，繼2018年迎接可愛兒子「Cody」後，今年12月5余文樂對外宣布「小情人」平安出生，夫妻倆最近帶著兒子出門遊戲，也是王棠云產後首次現身，產後身材不胖反倒更消瘦，引發熱議。

余文樂在3年前的12月升格人夫，將台灣皮帶千金王棠云娶進門，當年他感性po文，「因為在對的時間遇到對的人，生活變得簡單、快樂、充滿正能量；因為信任，所以願意把下半輩子交給對方」，就此成了台灣女婿，隔年兒子出生後，余文樂也一改低調，社群更新頻率增加，都是育兒日常，成了寵娃慈父。

余文樂夫妻帶兒子出門放風，這也是王棠云產後第一次現身，竟然比懷孕前還瘦。(取材自余文樂IG)

如今余文樂39歲，老婆又給他了生個女兒，讓他成為一雙兒女的父親，夫妻量也開始學習如何好好照顧2個孩子，昨趁連日豪雨稍微止息，余文樂夫妻趕忙帶兒子去公園放風，而產後不到一個月的王棠云也一起去走走，被拍下「老公視角」陪玩照，這也是她產後第一次現身。

只見照片中的王棠云，穿著襯衫、長褲及皮外套一身休閒，當然去到人多的地方，口罩也是戴好戴滿，而即使包得緊緊，仍能看出剛生完寶寶的她，身形毫不浮腫，反到顯得非常消瘦，甚至比懷孕前還瘦，引發網友討論，而王棠云對這趟放風之旅很滿意，也在自己IG貼照，說其實是帶著「2個兒子」出來玩，「大小兒子都很開心，小兒子現在體力不支昏睡了」。

(中時新聞網)