女藝人徐熙娣（小S）和姊姊大S（徐熙媛）以雙人女團ASOS出道後，姊妹倆個性鮮明，尤其小S古靈精怪又談吐犀利，也讓她成為台灣知名主持人之一；小S在婚後陸續生下3個女兒，今（19）日她在臉書分享好消息，許老三（許曦恩）在跳舞拿金牌，讓她感動到想大哭一場。

小S不僅是知名主持人，她曾是一名國標舞舞者，愛跳舞的基因沒想到也會遺傳，在大女兒許曦文和二女兒許韶恩都有在舞蹈比賽得獎後，今日許老三參加個人嘻哈舞蹈比賽拿下金牌，三姊妹完全承襲媽媽的表演基因，青出於藍而勝於藍。

許老三（許曦恩）在跳舞拿金牌，讓小S感動到想大哭一場。(圖/ 摘自小S徐熙娣臉書)

為人母的小S在文章裡附上許老三舞蹈比賽的照片，一張是她得獎拿著金牌朝著鏡頭露出燦爛的笑容，有媽媽的影子；另一張則是許老三在牆邊倒立的模樣，看起來就是個身手矯健的女孩；小S也開心地表示，「寶貝今天個人嘻哈舞蹈比賽拿金牌，我這個做媽的又要再大哭了啦」。

粉絲看完小S的好消息也給予祝賀，紛紛敲碗想看許老三表演，「有媽媽遺傳的舞蹈細胞，以後一定也是個很會跳舞的美女」、「好想看她的表演」、「優良基因」、「太強了，三千金跳舞都拿過金牌」、「得到媽媽的真傳」、「真的好會教小孩」；有在舞蹈比賽現場的網友更跳出來肯定許老三，「恭喜！我有在現場看比賽，她真的好厲害」。

(中時新聞網)