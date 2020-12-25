為加強控管疫情，中央流行疫情指揮中心近期宣布防疫「秋冬專案」，規定民眾進出8大類場所都須佩戴口罩。但台南一位民眾22日前往電信門市繳費時，因未配戴口罩遭店員阻擋入內，竟搬出「15分鐘寬限期」還將事發經過PO上網討拍，反遭網友嗆爆。

該名男子在電信門市的臉書發文，表示自己當日晚間7時許至台南市崇德路上一間電信門市繳費，卻因未配戴口罩被店員刁難，「雖台南市政府有規定八大行業進入需戴口罩，同時條文也有十五分鐘寬限期，繳費不用兩分鐘，何須刁難我？」

男子稱，自己以往所有手機皆是自該門市購入並續約；隨後曾赴其他門市繳費，沒有戴口罩也未被阻攔，因此認為是該門市店員有意為難自己，遂返回抗議。而店員見這名男子屢經勸阻無效，只好報警處理。但男子仍認為自己並未違法，「我尚無違反市府法規，為何拿雞毛當令箭，藉故刁難老客戶。我相當生氣，請貴公司給我一個公道，是不需要這個客人嗎？」

男子未佩戴口罩入門市繳費遭拒，在該門市的臉書發文討拍。（圖／翻攝自電信門市臉書）

貼文曝光後，許多網友紛紛怒批，「你受傷的不是臉部，應該是其他地方」、「我也是台南人，也是該間電信的老客戶，你這樣真的很丟臉」、「誰知道你有沒有感染啊」、「戴口罩很難嗎？」、「要不要直接繳違約金轉去別家，看別家要不要戴口罩」、「請問病毒會等你15分鐘後再開始傳播嗎？」

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(中時新聞網)