「奧斯汀寢飾驚賣會」今年主打健康寢飾商品奈米銀健康薄枕套現場排隊「6元銅板價」，每日限量100個；另有多項破盤價商品。(馮惠宜攝)

受疫情衝擊，邁入第20個年頭的「奧斯汀寢飾驚賣會」將在26日一連9天登場，今年受疫情影響，不但首闢官網同步開賣，廠拍也首度採實聯制，以及全場戴口罩，特別的是往年業者都和旅行社合作消費滿2000抽泰國機票，今年出不了國，業者改以火鍋券、美食券以及花東三天兩夜旅遊券一起拚國旅。

「奧斯汀寢飾驚賣會」可以說是國內寢具廠拍始祖，自2021年每年都在元旦左右登場，今年25日開始進行VIP預購，26日起正式開倉清庫存，奧斯汀寢具董長孫連禧坦言，今年因疫情影響市售通路寢具銷量不如預期，庫存量爆增，雖然今年是十年來最低溫的冬季，但廠拍商品售價約再下修15％，對消費者而且是花小錢就能過個溫暖的冬天。

另外，奧斯汀寢具廠拍今年首度因疫情驚賣會推出購物現折卷，憑券消費滿5000元現折300元，滿10000現折700，滿20000折2000，滿30000折3000；此外為了和政府一起拼國旅，今年還將好康活動內容降低門檻單筆消費滿1000元以上，即可參加「吃喝玩樂百萬好禮抽」活動，有梨子咖啡廳精緻火鍋券、全國大飯店美食券、麗寶樂園免費入場券…等多項禮券好禮抽，更加碼可再抽十萬名床免費送；而單筆消費滿2000元，即可參加「前進花東三天兩夜旅遊券」抽獎活動，有機會免費遊花東，總獎值超過百萬元。

(中時 )