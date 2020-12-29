台南市政府農業局為推廣在地農特產品，每年初都會與大成長城公司共同舉辦「大成相挺新農人，安心歡聚好食光」年貨市集活動，明年市集將於1月9日、10日在大成長城公司永康安心購門市前廣場舉辦，歡迎前往選購，力挺台南新農。

年貨市集將有超過80個攤位，其中，由農業局輔導的在地青農、農再社區攤位約30攤。為鼓勵優先購買青農的優質農特產品，大成公司特別發放公益園遊券給員工，台南市長黃偉哲也對大成公司這項做法給予高度肯定，他表示，大成公司此舉落實企業社會責任，並且與台南青農追求共好。

農業局長謝耀清說，今年因為受新冠肺炎疫情影響，民眾在家煮食的機會增加了，農業局也推出一系列台南在地養生料理，並編輯成食譜，鼓勵民眾多向在地青農採買食材自己料理。29日宣傳記者會上，也特別請麻豆青農林仁傑用台南的胡麻油、自家生產的秀珍菇及大成的雞腿肉，示範料理「麻油藥膳秀珍雞」，10分鐘內迅速上桌，民眾在家也可以輕鬆享受這道佳餚。

本次年貨市集活動除有新農人優質產品，還有各式年節伴手禮、美食料理包，並安排年菜試吃預購、春聯揮毫、公益捐血、闖關遊戲、魔術表演等多項活動，也有小朋友最喜歡的氣球城堡，市民朋友千萬別錯過。另外，要特別提醒大家，到大成永康安心購門市前廣場大採買年貨時，要配合秋冬防疫專案，別忘記配戴口罩入場。

(中時 )