台南市議員陳昆和宣布捐出薪水，今天也當場捐出111萬元給25個單位及團體。（莊曜聰攝）

受捐贈的單位展示收到的支票。（莊曜聰攝）

參選時以「公益律師」為訴求的台南市議員陳昆和，4日在就職滿2周年之際，宣布將捐出這屆議員任期的所有薪水，做為社會公益及急難救助之用，連同選舉時的補助款，均交由律師監督執行，直到這屆議員4年任期結束，預計可捐出總金額逾600萬元，幫助弱勢族群度過寒冬。

2021年首個上班日，陳昆和在律師陳進長及列席的受捐贈慈善、公益團體見證下，公布迄今未領取的議員薪資（助理補助費除外）及選舉補助款，總金額共307萬餘元，將全數捐出，作為清寒學生獎助學金、敬老金及社福弱勢團體急難基金，其中111萬元也當場捐給包括妙惠居士、安定慈善會、回社慈善會、台南青果愛心會、學甲宅港里、平和里、北門錦湖里等25個單位與團體。

在此之前，全台有此記錄的，就是屏東縣議員蔣月惠，她在2018年連任後捐出薪水、補助款、拜票收入共50萬元，陳昆和此舉是6都首例，他不領薪水的決定一度讓市議會行政人員傷透腦筋，最後南市議長郭信良裁示先由市議會公帳戶代為託管，滿2年後撥入帳戶，並交由律師事務所監管，未來也將成立專門小組審核撥款，專做公益用途。

陳昆和說「取之社會，用之鄉親」，他在北部當過10年國小老師，後來苦讀自學考上律師，回到台南執業律師近30年，也從事土地建築開發等，事業小有成就，但兒時清寒記憶讓他體會弱勢家庭生活不易，就開始投入公益，加上2年前為參選走遍大北門6行政區，感受城鄉差距及基層民眾辛苦，也決定捐出薪水幫助更多人。

陳昆和同時宣布未來2年的議員薪資（議員研究費、為民服務費、定期會及臨時會的出席費、交通費、膳食費、保險費）都會全數捐出，粗估1任議員4年期間將可捐出600多萬元。

(中時 )