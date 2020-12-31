全球受新冠肺炎影響，近期又有英國變種病毒肆虐，大多數人都積極防疫，但也有些人不以為意。美國饒舌男歌手利爾龐普（Lil Pump）遭爆出搭機時拿下口罩，經勸說還辱罵空服員，掀起撻伐；而航空公司也已將利爾龐普預定的回程機票取消，並將他列入黑名單。

據外媒報導，美國知名饒舌男歌手利爾龐普在27日要從佛羅里達州勞岱爾堡搭機前往洛杉磯，在旅程中他無視航空公司規定，把口罩摘下，空服員上前良性勸說，他不僅拒絕戴口罩，更口出惡言侮辱空服員。

利爾龐普這次旅程搭乘捷藍航空，還訂好回程機票，但該航空公司從5月就宣布，2歲以上乘客必須全程戴口罩，因此他的舉動明顯違規；在消息曝光後，該公司決定取消利爾龐普的回程機票，直言「旅客和空服員的安全是我們第一優先」，並將利爾龐普列入黑名單，不歡迎他搭乘。

其實利爾龐普先前就曾對戴口罩一事頗有怨言，甚至拍影片吐槽這個防疫政策，聲稱無論是2020年還是2021年，他都不要戴口罩；不過，影片上傳沒多久就已刪除，目前已找不到。

(中時新聞網)