【愛傳媒黃珊珊專欄】告別驚心動魄的2020，只想說：慢走，不送了！

2020年也是我人生經歷過忙最累的一年，比議員二十年生涯更精采豐富，因為我真正有機會可以做我相信的事，一天當三天用，一個人當十個人用。

從年初三開始防疫工作，市府防疫指揮中心成立從每個星期開五天會，後來改為每個星期開三天會，市長共主持了105次指揮中心會議做政策決定，我也主持了70次應變小組會議處理事務性工作，共計175次正式會議，這還不包括臨時狀況討論的各種會議，有人問我新年新希望，我的新希望當然就是疫情快點結束，回復正常生活，大家都平安健康就是我最大心願了！

這場戰疫，是市府八萬同仁與台北市民共同配合及努力的成果，我們完成了跨年晚會的艱鉅任務，跨年結束那一刻，我的心才真正放下來！終於有時間回家做家事了！

12月31日我到管制區內探望身障朋友專區，他們很多都是遠道而來，早早就定位欣賞演唱會，其中一位告訴我他們很高興晚會沒有取消，因為他們等今天等了很久，看到他們臉上的笑容，我們再辛苦也值得了！

「新常態」與疫情共存，是全人類必須面對的新課題，台北市致力於市民正常生活與活動，但會因應疫情隨時有大改變，大家面對災難都要隨機應變。

回歸科學，莫斯科芭蕾舞團因為已經有陽性確診，所以我們堅持停止演出。

至於跨年晚會，依照台北市所訂的SOP，要有不明感染源的本土病例才會升級防疫作為，是充分考慮台北醫療量能所訂的標準。

而最近一例本土病例771是有確定來源的確診個案，在台北市的足跡都已經經過十四天以上也沒有發生本土確診案例，所以應該沒有社區感染風險，而且中央疫情指揮中心雖提高邊境管制的強度，但並未限制國內大型活動舉辦，加上我親自請教陳時中部長有關社區感染風險問題，其實中央與地方意見都是一樣的，只要做好五原則防護，由地方政府自行決定，而台北市，是可以做到實名制的管理，也可以做到管制區內強制戴口罩與限制飲食，市長是醫生，他比誰都擔心疫情，但是要冷靜做出決定，依然需要強大意志力。

我個人其實在30號晚上請教陳部長後就很篤定台北市很安全，也向市長報告狀況，但是已經不是專業問題，而是全國各縣市都取消跨年活動後的壓力，都落在台北市身上，變成政治問題，站在政治人物的立場，選擇取消或停辦是最簡單又很輕鬆的，也不必被留言灌爆，寒流低溫與疫情更是取消或改線上轉播的好藉口，但是我們選擇一條最困難的道路，就像市長說的，平常心作對的事，決定了就戴著鋼盔往前衝。

在全世界都認為你應該要怎麼做的時候做不同的決定，是要有很大的勇氣與毅力，我在柯文哲身邊看到強大意志力的專業與堅持！

看到兩個笑話，有人罵台北市政府堅持續辦跨年晚會，是不顧國民健康，下面立刻有人留言：「開放萊豬才是不顧國人健康吧」，「民進黨縣市首長難道都不支持衛福部和陳時中的防疫專業與成果？指揮中心又沒有要求停辦活動，應該要停權三年」，哈哈哈！

中央在行政命令生效前最後一天的下午才宣布地方政府自治條例無效，台北市只能自救要求通路及進口商成立非萊專區，但還是沒辦法管制全部進口商，政府為了進口萊豬讓全民恐慌至此，增加貨號與清楚標示都不願做，只是要人民體諒是沒用的！

1月1日是萊豬元年，同一天也調漲了健保費，兩件攸關國民健康的大事，報導篇幅完全被指責台北市政府的新聞淹沒，阿妹台東七萬人的演唱會沒人挑剔，五月天演唱會也正常舉辦，只要做好防護，台北市還是會繼續辦活動！

新的一年，我始終相信，中道理性務實才是正道，只顧黨派、對立、撕裂終究會現出原形，走過必留下痕跡，凡事無私無我，勇者無敵！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)