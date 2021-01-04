立委賴品妤。(取自賴品妤臉書)

民進黨立委賴品妤在網路上人氣非常高，有著一票死忠粉絲，一舉一動都備受矚目，她之前曾在Instagram上曬出火辣爆乳照片，讓不少網友大飽眼福，而迎接新的一年到來，她曬出COSPLAY成超夯動漫《鬼滅之刃》的女角色絕美照片，並稱「接下來，繼續努力！2021請多指教！」照片曝光，立刻掀起網友熱議「很犯規」。

賴品妤在臉書寫下，2020對台灣來說是很特別的一年，無論是內政、外交都因為疫情而有顯著的改變，是一個世界正在重塑的歷史時點，謝謝台灣人的團結努力，才能順利迎接2021，祝大家新年快樂。

賴品妤指出，今年初也是因為得到大家的信任，才能在地方跑跑跑，在中央衝衝衝，接下來，繼續努力！2021請多指教！她更不忘提醒大家「戴口罩、勤洗手 」。

而這次賴品妤特別裝扮成超夯動漫「鬼滅之刃」的女角色「胡蝶香奈惠」，除了別上蝴蝶髮夾、服裝，更露出無辜又憐人的眼神，掀起大批網友關注。不少人都留言表示，「好美好美的委員」、「委員妳這樣子我們是要把重點放在貼文還是照片XD」、「如果是穿這樣執政應該沒人不敢不聽吧XD最強立法委員」。

不過，賴品妤在去年也被台北市議員羅智強點名是「挺萊豬立委」，且羅還發起「新北市萊豬至尊立委初賽」，賴品妤以95%：5%擊敗江永昌，獲得甲組冠軍，而最終決賽則是立委蘇巧慧「勝出」，贏得「萊豬至尊」立委。

另外有網友在批踢踢發文提到，「掩護那隻豬強行突破呀！新年快樂，豬要來了，要豬突猛進囉」，不少人則留言說，「靠杯，只有你看穿真相」、「恍然大悟」、「哈哈哈，你突破盲腸了」。

(中時新聞網)