女星何如芸在事業巔峰之際嫁給了花蓮「美侖飯店」董事王敏錡，即便結婚才1年老公就鬧緋聞，但她仍堅守婚姻，還做了高達20次試管療程，才生下2個兒子，沒想到提離婚後，孩子竟被提早送出國，讓她崩潰並對婚姻完全心死，直到昨晚(12/8)曬出一張「背影同框照」，讓網友感動直呼「沒有比這更開心的意思」。

在王敏錡偷腥被逮後，曾悔改承諾會專情照顧何如芸，何如芸也重新接受他，還艱難萬分給他添了2個兒子，但婚姻狀態卻越來越糟，何如芸去年末提離婚並跟前夫分居，還跟孩子道歉「媽媽無法忍到最後」，而直到兒子問媽媽會不會到新加坡看他們？何如芸才知道小孩被提早送出國，她們也因手機被沒收而沒辦法跟媽媽說他們的所在地點，讓何如芸憂心爆瘦，反被前夫透過律師指責她沒去探望孩子，讓何如芸崩潰暴瘦。

相隔10個月，何如芸總算見到孩子，讓人感動不已。(翻攝自何如芸臉書)

如今離婚官司還沒了斷，但何如芸已慢慢接受當今的狀態，努力調適，除了復出拍戲外，也經常跟閨密、朋友聚會，沖淡了一點對孩子不在身邊的焦慮，如今恢復單身、重拾女明星身分的生活，算是穩定下來，同時迎來好消息。

何如芸在臉書曬出一張左右各摟著一個男孩的背影照，感性寫下：「10個月分開幾千哩，此刻，是我們最近的距離...」，終於母子團聚，一句「媽媽在這裡」，逼哭許多已為人爸媽的網友，感動直呼「沒有什麼會比媽媽看到小孩還開心的事」、「媽媽真的很堅強」、「冷冷的天氣裡，看到這畫面都溫暖了」。

(中時新聞網)