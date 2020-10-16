蘋果（Apple）在日前舉行的「Hi, Speed」發表會中，宣布了iPhone 12系列以及HomePod mini。其中，HomePod mini雖還沒有公布在台上市時間，但因為C/P值超高（定價NT$3000)，已讓不少果粉躍躍欲試。不過，根據網路媒體的報導，HomePod mini將無法與先前的HomePod搭配呈現立體聲，如果有意這樣做的朋友，必須得打消念頭了。

根據蘋果官網，HomePod 以及 HomePod mini 都可支援將兩個各自產品搭配，來呈現立體聲音效，但是卻無法混搭。也就是說立體聲音效的呈現，唯有同時使用兩個HomePod或是兩個HomePod mini，無法將單個HomePod以及HomePod mini配搭使用。

HomePod 確定無法跟HomePod mini組合成立體聲喇叭來使用，還請留意。（摘自蘋果官網）

不過這並非是指HomePod以及HomePod mini不能一起用，蘋果在發表會上公佈的HomePod全新的廣播功能，可以適用於這兩種音箱上，也可以置放在不同房間，然後多個房間播放一樣的音效，也就是支援官網寫明的「多室音訊」功能。

此外，由於規格上的限制，HomePod mini無法支援空間感知技術，以及配 Apple TV 4K 組成家庭影院的功能。因為唯有HomePod支援空間感知技術，可使用一個或兩個HomePod與Apple TV配對，來獲得5.1、7.1聲道環繞音效和杜比全景聲（Dolby Atmos）。因為這項功能需要支援空間感知技術，但是因HomePod mini並不具備，因此無法支援。

針對與Apple TV配對使用一事，也與兩款設備組合呈現立體聲的規定一樣，不能將一台HomePod以及一台HomePod mini同時與Apple TV配對，但是可以同時使用兩台HomePod mini與Apple TV配對來呈現立體聲。

因此，如果你先前早已購入HomePod，想要趁著HomePod mini推出，購入來與HomePod搭配的話，透過官網的說明，應該可以理解，HomePod以及HomePod mini無法搭配呈現立體聲；不過如果這並非你的需求，倒是仍可入手，只要擺放在不同房間內，就可呈現多房間播放同一音效，或者是體驗便利的廣播功能，來與家人溝通。

(科技)