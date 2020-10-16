【即時新聞】炎亞綸出席 BeautyPlayer《時光倒轉》面膜代言人發表記者會。(粘耿豪攝)

炎亞綸向來受到廠商喜愛，近來擁面膜品牌、手錶代言，吸金上百萬元，他16日出席保養品牌記者會，恰好昨索尼音樂釋出一張黑影照，預告將有男歌手新加盟，粉絲看外型猜測是炎亞綸，對此，他賣關子：「下禮拜就會跟大家見面，也感謝有公司願意跟我再繼續合作。」他將在19日舉辦加盟索尼記者會，敬請期待。

外型保養得宜的他，每天花1小時保養皮膚，打趣表示不只保養外表，也很重視心裡保養，感嘆：「現在很難攻擊人、累了。」他不諱言常被生活中小事感動，提到日前去行天宮收驚，正當排隊時，有名中年男子一直到處張望，大家當下都覺得男子要插隊，他突然想到，排隊時有發小紙條寫名字，他主動問男子：「你有拿到紙嗎？」對方拿出紙條，證明有先排隊，眾人就放下戒備，炎亞綸說：「讓我體悟有時候判斷是對嗎、還是太自以為，讓我有很大的改觀。」

而他正忙籌備新專輯，預計在年底推出，新歌是全創作，至今已完成大部分的歌曲，只剩一首歌仍在創作中。炎亞綸去年10月離開待了15年的華研國際音樂，成立「晴空鳥」工作室，今年也拓展製麵創業，身兼多職，他上月底與曾國城攜手主持金鐘獎，獲得好評，不過他希望先回歸當歌手、演員的身份，「之後再瓜分自己給主持，主持很好玩」。

他分享剛出道時，有入圍「3金」夢，如今持續推出音樂、戲劇作品，是否有電影邀約？他坦言現今較不在意片酬，以自己想做的為主，他笑說：「我才要做這麼多副業幫忙支撐著。」

(中時 )