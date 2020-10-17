美國總統川普與白宮前幕僚長凱利（John Kelly）

被美國總統川普炒魷魚的白宮前幕僚長凱利（John Kelly）告訴朋友，這位白宮主人是他生平所見過「缺點最多的人」。

據CNN新聞網16日報導，凱利告訴朋友，「他不誠實的程度真是令我震驚。那不誠實，還有每段關係的交易本質－－雖然這比甚麼都可悲。他是我這輩子見過缺點最多的人。」

就在美國總統大選前不到3星期，CNN錄製了名為「圈內人：來自川普前官員的警告（The Insiders: A Warning from Former Trump Officials）」的特別節目，預定周日晚播放。而在這節目中，川普政府前高官將輪番登場，除了凱利外，還有前國安顧問波頓（John Bolton）、生物醫學高級研究與發展管理局前局長卜萊特（Rick Bright），以及國土安全部前法務長米特尼克（John Mitnick）。這些前高官將說明，為何他們認為，川普不適任美國總統。

而認為川普不誠實，甚麼關係都存有交易本質的人，並不只有凱利。美國副總統彭斯（Mike Pence）的首席顧問特蘿伊（Olivia Troye）曾說，雖然川普早在2月中時，就知道新冠肺炎可能對美國產生的影響，但他根本不想聽，因為他最關心的，就是今年是大選年。

國土安全部前幕僚長泰勒（Miles Taylor）則說，川普其實把政府內任何與他意見相左的人，都稱為「深層政府」（deep state）。而在這陰謀論中，所謂「深層政府」，就是指那些沒有經過民選，由政府官僚、公務員、軍事工業組織、金融業，財團與情報機構所組成，為保護既得利益，在幕後實際控制國家的集團。

(中時新聞網)