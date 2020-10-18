大陸山東青島市新冠疫情復燃，全市近千萬人口全面進行核酸檢測，結果皆為陰性。對此，衛福部長陳時中嘲諷表示「太偉大了」，醫護人員則稱這是「超自然現象」。

日前青島市對外公布篩檢結果，共取得1089萬多個核酸樣本，全部皆是陰性。陳時中昨（17）日出席公共衛生聯合年會暨學術研討會表示，檢驗試劑一定會有偽陰性與偽陰性，但千萬份都是陰性，「是一件偉大的事，但這是不可能的結果」。

由醫護人員經營的臉書專頁「MedPartner 美的好朋友」表示，檢驗試劑有一定偽陽性、偽陰性，驗了1千萬人都是陰性，如果沒造假，比較可能的原因是，這個試劑沒辦法呈現陽性反應吧。

美的好朋友指出，為什麼無法相信大陸疫情的原因就是這樣，「在那邊永遠會出現突破科學天際的超自然現象，而且還是由高級的官員一本正經說給大家聽」。

青島市此次疫情源頭，確定為大港2名感染者，是醫院聚集性疫情，係青島港疫情感染者住院期間與普通病區患者共用CT（電腦斷層掃描）室引發，排除由社區傳播傳入醫院內的可能性。

中國青島普篩 #一千萬人 ，結果全是陰性（？） 之前青島疫情反彈，因此所有居民被要求全做核酸檢測，中國昨天說已完成全部超過1000萬人採檢，結果... 由 MedPartner 美的好朋友發佈於 2020年10月17日 星期六

(中時新聞網)