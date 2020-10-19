美總統大選民調

距離美國總統大選只剩兩個多星期，目前還沒有證據顯示，全美，各州和地區的民調出現重大變化。

據《富比士》（Forbes）雜誌網18日報導，就全美平均民調而言，拜登仍維持壓倒性領先，同時他在「決戰州」（battleground states）也維持有限的領先。而這顯示，美國總統川普在日益壓縮的空間下，要是發生重大事件，仍可能有翻身的機會。

儘管川普仍有勝選機會，但在逼近大選之際，民調尚未出現2016年時的翻轉。不過，在接下來兩周內，或許仍可能出現變化。

在全美平均民調上，拜登仍領先川普約9－10個百分點，並沒有明顯轉向川普的狀況。不過2016年時，民主黨總統候選人希拉蕊的全美平均民調領先，到10月18日時，領先幅度達7.1個百分點的高峰，但就在11月3日選舉日前幾天，卻遽降為只剩1.3 個百分點。

然而，拜登在決戰州的領先幅度仍比希拉蕊穩。他在密西根州平均領先7.2 個百分點、在威斯康辛領先6.1 個百分點、在亞利桑那領先3.9個百分點，並在北卡羅來納州領先2.7個百分點。然而，拜登兒子杭特（Hunter Biden）的「通烏門」醜聞傳出後，他在佛羅里達和賓州的領先幅度已略降。

回顧2016年時，從10月初到月中，希拉蕊在賓州和密西根州的平均領先幅度持續下降，甚至在威斯康辛州出現略為落敗的狀況。最後投票時，她在這3州以些微的差距輸給川普，也喪失了入主白宮的機會。

而專家對希拉蕊選前最後兩周會出現領先幅度下滑的狀況，各有不同的看法。但有幾位專家指出，這可能和時任聯邦調查局（FBI）局長的柯米（James Comey）宣布，對希拉蕊的「電郵門」展開調查有關。

(中時新聞網)