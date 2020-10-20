彰化縣一名女性陸軍中士去年底依職務之便，竊取軍中伙食團採購的阿薩姆紅茶2箱、阿薩姆奶茶3箱，價值約臺幣1千元，並載回家中供家人飲用；該中士事後雖稱有經過另名士兵同意，並且在3名士兵目睹下搬飲料，彰化地院仍判處拘役15日，易科罰金1萬5000元。

該名女中士表示，之前部隊有多的飲料、麵包等，長官也會在群組問有無人需要，當時她要搬取時，有詢問過一名許姓伙委士兵並取得同意，並且在3位士兵的目睹下將5 箱飲料搬上車，而未遭阻止，強調她絕對沒有竊盜的想法。

該中士在軍中的同袍表示，軍中的飲料都是用大家的伙食費去購買，要領取登記後發給部隊中每個人食用，不行帶出部隊外，而且伙食開伙是以一整個營為單位，最高長官是營長，至少應該詢問過營長，但當時長官並沒有下令飲料要怎麼使用，況且那些飲料也不是剩下來，之後基地訓練需要按照三餐每日配發。

另一名士兵也表示，軍中發放飲料一定會多買作為備用，但是庫存飲料需要留待下次發放飲料時一併發放，而且剩餘飲料多為散裝，不會是整箱裝著，「她也不是第一年當兵，這些發放流程她一定知道。」

彰化地院法官認為，該女中士竊取軍中財物後矢口否認、毫無悔意，甚至在軍方要求返還時，先搬回兩箱，被發現數目不對後才再歸還3箱，最終依陸海空軍刑法第76條第1項第8款之在營區竊盜罪，判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)