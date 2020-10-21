Home+中嘉21日宣布，再添OTT盟友，HBO GO線上影音服務正式上架Home+ tv+，中嘉2020年推出全新Home+ tv 4K智慧機上盒以來，其開放式平台整合隨選影音、數位有線電視頻道節目和YouTube，帶來豐富影音內容的特點吸引不少用戶申辦。

Home+中嘉已與國內數家OTT巨頭攜手共拓版圖，如今再添重磅盟友，HBO GO線上影音服務正式於Home+ tv上架，品牌積極實現為消費者帶來豐富娛樂享受的企圖為市場有目共睹。

中嘉表示，HBO GO將帶來多部獨家金獎HBO和HBO Asia原創作品，包括影集、喜劇、紀錄片，以及台灣原創作品，例如轟動全球且榮獲多項艾美獎肯定的《冰與火之歌：權力遊戲》、燒腦神劇《西方極樂園》、金獎大導雷利史考特監製的《異星災變》，以及由妮可基嫚和休葛蘭主演的《還原人生》。

HBO Asia原創大製作則包括甫播畢的HBO Asia首部科幻影集《獵夢特工》，還有之前佳評如潮及榮獲金鐘獎肯定的《通靈少女》和《我們與惡的距離》，此外，今年還預計推出首部浪漫愛情喜劇《戒指流浪記》。

除了自製作品外，HBO GO也有許多好萊塢強檔電影，包括在台灣收視表現亮眼的《安娜》和《玩命關頭：特別行動》，以及即將推出的《布魯克林孤兒》、《安眠醫生》，以及《大說謊家》。

中嘉Home+ tv既有用戶可於機上盒直接訂購，再享Home+中嘉用戶特別優惠，月付99元或年繳999元，可觀看第一手精彩影劇內容；已經訂購HBO餐、影劇餐或豪華全享餐的用戶，可再享年繳799元專屬折扣，每月不到70元。

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